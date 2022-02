Autolenker beobachtet Attacke und rettet Opfer

Schlag auf den Hinterkopf

Der geschockte 42-Jährige gab gegenüber der Polizei an, gerade am Weg nach Hause gewesen zu sein, als er bei den drei jungen Männern vorbeiging. Plötzlich spürte er einen Schlag auf den Hinterkopf und rannte sofort davon, ehe er in das Auto seines Retters sprang.