Letzte Amtszeit für Bürgermeister Monitzer

Wer mit Monitzer im Gemeinderat sitzt, muss sich, wie schon zuletzt, um Projekte an den Gemeindestraßen kümmern. „Das wird uns auch in den nächsten Jahren finanziell belasten. Die Hauptkriterien werden aber weiterhin die Sicherungsmaßnahmen sein.“ Immer wieder drohen Lawinenabgänge und Steinschläge, Straßen sind deshalb häufiger zu sanieren. So war auch die Galerie-Erweiterung an der Defereggentalstraße um 11,6 Millionen Euro eine wichtige Maßnahme.