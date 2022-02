Wieder sexueller Übergriff auf Frau in Innsbruck

Erneut kam es in Innsbruck zu einer widerlichen Sex-Attacke! Nachdem einer 14-Jährigen am 21. Jänner offenbar versucht wurde, auf offener Straße die Kleidung vom Leib zu reißen, kam es am Dienstagabend zu einer sexuellen Belästigung einer 29-Jährigen. Die Frau konnte sich mit lautem Schreien wehren. Der Täter ergriff die Flucht.