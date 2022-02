Tiefgaragen-Räuber von Innsbruck bald in Haft?

Derartige Szenen kennt man eigentlich nur von diversen TV-Krimis. „Der 56-Jährige begab sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr mit einer unbekannten männlichen Person in eine Tiefgarage in der An-der-Lan-Straße, um von dieser Suchtmittel zu erwerben“, heißt es seitens der Polizei. Doch der vermeintliche Drogendealer war nicht alleine unterwegs - dies blieb auch dem Einheimischen nicht verborgen. „Der Mann hat bemerkt, dass zwei weitere Personen - offensichtlich Begleiter des Verkäufers - ihnen in die Garage gefolgt waren“, erklärt die Exekutive.