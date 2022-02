Messe-Veranstalter: „Ist schon fünf nach zwölf“

WEBUILD-Energiesparmesse in stark verkleinerter Form

In der Luft zu hängen, strapaziert auch die Nerven in Wels. „Uns läuft die Zeit davon“, sagt Messe-Chef Robert Schneider. Hinter der Triple-Veranstaltung Bogen, Bike und Fishing Mitte März steht ein Fragezeichen, viele Details zu „Blühendes Österreich“ Anfang April sind ebenfalls offen. Mit der Durchführung der WEBUILD-Energiesparmesse im April rechnen die Welser: „Allerdings wird sie in stark verkleinerter Form stattfinden.“