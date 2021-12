Kultur von neuen Einschränkungen überrascht

Die heimische Kulturbranche zeigte sich am Mittwoch von den neuerlichen Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise überrascht. Besonders die Regelungen zu den Zuschauerzahlen haben die Branche dabei auf dem kalten Fuß erwischt. So stellt sich die Frage, wie und in welcher Form Veranstaltungen vor Publikum abgehalten werden können, ob man Kartenbesitzer wieder ausladen muss und wie man den Gästen die neuen Regeln kommuniziert. So ist nun wieder offen, in welcher Form etwa das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker vor Publikum stattfinden kann.