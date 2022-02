Wird mit der Impfpflicht jetzt alles besser?

So bleibt nur Verunsicherung

Natürlich ist der Politik dafür Verständnis entgegenzubringen, dass in Zeiten einer Pandemie nicht alles mit hundertprozentiger Sicherheit vorhersehbar ist - geschenkt! Eine genauere und umsichtigere Planung hätte aber viele Sollbruchstellen bereits im Vorfeld verhindern können und die Angriffsfläche der Krawallmacher verkleinern können. Klare Regeln, ein gerader Weg und eine genaue Kommunikation hätten viel wett gemacht. So bleibt nur die Verunsicherung.