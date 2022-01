Bald Lockerung: 2G-Regel fällt, Sperrstunde später

Die Regierung hat am Samstag neue Öffnungsschritte präsentiert. Die Sperrstunde, die derzeit von 22 bis 5 Uhr gilt, wird am 5. Februar aufgehoben, außerdem soll eine Woche später die 2G-Pflicht im Handel fallen. Als dritter Schritt der Lockerungen soll mit 19. Februar auch in der Gastronomie die 2G-Regel fallen. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sagte, es sei ein „schöner Moment“, nun ein Stück der „Mühsal“ durch die Corona-Maßnahmen zurücknehmen zu können.