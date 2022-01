VfGH-Brief: Maßnahmengegner wittern Chance

Maßnahmen-Gegner wähnen dennoch Rückenwind. Auch steirische grüne Rebellen, die am Montag in einem offenen Brief an den Bundesrat ein Verhindern der Impfpflicht forderten. Wird wohl nichts bringen. Der grüne Minister in Wien indes wollte sich am Montag nicht äußern. Er hat vorerst genug zu tun mit den vielen Fragen des VfGH.