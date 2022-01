Impfpflicht verspätet sich um ein paar Tage

Erfolgt die Kundmachung des neuen Gesetzes bereits am Donnerstag, tritt sie an Freitag in Kraft. Das Gesundheitsministerium selbst schreibt auf seiner Website: „Das parlamentarische Verfahren im Bundesrat sowie Unterschriften durch den Bundespräsidenten und den Bundeskanzler werden voraussichtlich Anfang Februar erfolgen. Anschließend wird das beschlossene Covid-19-Impfpflichtgesetz im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und tritt in Kraft.“ Könnte es sich also noch länger hinziehen?