OÖ: Lindner übernimmt SPÖ am Montag interimistisch

Drittens: Kampf gegen Armut. „Jedes zehnte Kind ist armutsgefährdet, dafür gibt es ein Prozent Superreiche“, sagt Lindner. Diese Schieflage gelte es zu begradigen. Viertens: das in der Coronakrise verloren gegangene Vertrauen in die Politik wiederherstellen. Die schwarz-blaue Koalition „agiert hier im völligen Widerspruch“, kritisiert Lindner. „Ich würde das als Landeshauptmann so nicht akzeptieren.“ In diesem Zusammenhang erneuerte er die Forderung nach einem unabhängigen Krisenkoordinator.