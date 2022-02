Sorgen Sie für gute Sicht!

Was die Sonnencreme mit hohem UV-Schutz für das Gesicht ist, das müssen passende Brillen für die Augen leisten - vor allem, wenn man sich in den Bergen bewegt. „Der Schnee reflektiert die Sonne und verstärkt die UV-Strahlung. Deshalb ist es nicht egal, welche Brille man trägt. Das gilt übrigens nicht nur für Wintersportler, sondern auch für Spaziergänger“, erklärt Markus Gschweidl, Bundesinnungsmeister der Augen- und Kontaktlinsenoptiker. Je höher man sich am Berg befindet, desto stärker ist die Sonneneinstrahlung und damit auch die schädliche UV-Belastung: Pro 1000 Höhenmetern wird die Strahlung der Sonne um mindestens 10 Prozent stärker. Bei rasanten Skiabfahrten können zudem um die 70 Stundenkilometer erreicht werden. Dementsprechend stark ist der Fahrtwind, der zusätzlich zur UV-Belastung wirkt. Schäden am Auge können mittels Sonnen- bzw. Skibrillen verhindert werden. Diese sollten mit „UV 400“ gekennzeichnet sein.