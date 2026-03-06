„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Die kluge Schäfermischlingshündin Octavia (5 Jahre) ist neuen Menschen gegenüber zu Beginn etwas zurückhaltend. Einmal Vertrauen gefasst, entpuppt sie sich als äußerst loyale und treue Begleiterin. Sie kann gut alleine bleiben und baut eine starke Bindung zu ihren Besitzern auf. Mit Artgenossen kommt sie weniger gut zurecht, weshalb ein Einzelplatz bei hundeerfahrenen Menschen gesucht wird. Tel.: 0732/247887.