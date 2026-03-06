Vorteilswelt
Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
06.03.2026 13:00
Cat Marvel, Boncuk und Chicco warten noch sehnlichst auf ihre Lebensplätze.
Cat Marvel, Boncuk und Chicco warten noch sehnlichst auf ihre Lebensplätze.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.

Octavia – die Loyale
(Bild: Tierheim Linz)

Die kluge Schäfermischlingshündin Octavia (5 Jahre) ist neuen Menschen gegenüber zu Beginn etwas zurückhaltend. Einmal Vertrauen gefasst, entpuppt sie sich als äußerst loyale und treue Begleiterin. Sie kann gut alleine bleiben und baut eine starke Bindung zu ihren Besitzern auf. Mit Artgenossen kommt sie weniger gut zurecht, weshalb ein Einzelplatz bei hundeerfahrenen Menschen gesucht wird. Tel.: 0732/247887.

Cat Marvel – die Schmusekatze
(Bild: Tierheim Linz)

Cat Marvel (1 Jahr) kam geschwächt und mit massivem Katzenschnupfen ins Tierheim. Inzwischen hat sie sich gut erholt und zeigt sich äußerst verschmust und anhänglich. Ihr Schnupfen ist zwar chronisch, beeinträchtigt sie im Alltag jedoch kaum. Es wird ein Freigangplatz bei liebevollen Menschen gesucht. Tel.: 0732/247887.

Boncuk – der Teamplayer
(Bild: Tierheim Linz)

Boncuk (am Bild) und Yasar sind zwei 15 Jahre alte Graupapageien, die aufgrund von Überforderung ihrer vorigen Besitzer im Tierheim abgegeben wurden. Beide Tiere sind handzahm und freundlich. Es werden erfahrene Besitzer gesucht, die den beiden ein glückliches und langes Leben ermöglichen wollen. Tel.: 0732/247887.

Chicco – der Beschützer
(Bild: Tierheim Linz)

Chicco (8 Jahre) ist ein rassetypischer Rottweiler. Der Rüde zeigt sich bei ihm vertrauten Menschen freundlich und aufgeschlossen. Fremden gegenüber reagiert er zunächst unsicher und übernimmt gerne die Beschützerrolle. Für Chicco wird ein Zuhause bei erfahrenen Hundehaltern gesucht, die ihm Sicherheit, klare Führung und ein stabiles Umfeld bieten können. 
Tel.: 0732/247887.

Sissy – die ruhige Seniorin
(Bild: Tierheim Linz)

Die freundliche Katzendame Sissy hat zwar schon 15 Jahre am Buckel, sehnt sich aber noch sehr nach einem Umzug in ein Zuhause, wo sie noch gemütlichen Freigang nutzen darf und viel Ruhe findet. Andere Katzen mag sie leider nicht, weshalb für Sissy nur ein Einzelplatz infrage kommt. 
Tel.: 0732/247887

Ando – der Liebenswerte
(Bild: Tierheim Linz)

Ando (11 Monate) ist ein kastrierter Löwenkopf-Rammler, der derzeit in Innenhaltung lebt. Er wünscht sich ein Leben an der Seite einer netten Kaninchendame, wo beiden viel Platz, Rückzugsmöglichkeiten und ein abwechslungsreiches Gehege geboten wird. Tel.: 0732/247887.

Tierecke
06.03.2026 13:00
