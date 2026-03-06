Halleiner Maschinenbauer schließt Betrieb

Erst 2016 war das Unternehmen Fortbauer gegründet worden. Nun wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Die Firma aus Hallein hat dem Preisdruck am Markt nicht mehr standhalten können.
Das Unternehmen stellt Testroboter für Elektronikbetriebe wie etwa LED-Module für die KFZ-Industrie her. Durch die Zusammenarbeit mit einem langjährigen Auftraggeber war das Unternehmen lange erfolgreich.
Doch nun sind die Aufträge ausgeblieben, ein Weiterbetrieb ist laut einer Aussendung des AKV nicht mehr wirtschaftlich. Neue Aufträge hat das Unternehmen nicht mehr bekommen, da sie von günstigeren Anbietern im Ausland überboten worden seien. Die Firma soll geschlossen werden.
Zwanzig Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. Nach dem Eröffnungsantrag sollen zumindest 85.000 Euro an Verbindlichkeiten aushaften. Die endgültige Höhe der Forderungen wird jedoch erst in der Prüfungstagessatzung feststehen, die am 21. Mai 2026 abgehalten wird.
