Absage: Kein Schnee und somit kein Rad-Rennen

Aufgrund der frühlingshaften Temperaturen ist es nicht die allzu große Überraschung, aber die nächste Auflage des für Sonntag geplanten Kasberg Infernos muss abgesagt werden. Denn obwohl es sich dabei um ein Mountainbike-Rennen handelt, gilt: Kein Schnee, kein Rennen. „Im oberen Bereich des Kasbergs geht es noch hervorragend zum Skifahren, aber im unteren für uns relevanten Bereich geht es sich leider nicht aus“, betont Veranstalter Fritz Hüthmayr.