Schlag mit Rasierapparat: Friseur verliert Auge

Mit Verlust des zweiten Auges gedroht

Auch diese Vorwürfe weist der 29-Jährige zurück. Er behauptet, vielmehr selbst von der Frau bedroht worden zu sein und lediglich nach seinem Geld gefragt zu haben. Mit auf der Anklagebank sitzt auch ein entfernter Verwandter des Beschuldigten. Laut Anklage soll er der Ehefrau ausgerichtet haben: „Sag deinem Mann, er soll die Anzeige zurückziehen – sonst verliert er auch sein zweites Auge.“