Danke Jagdkommando: Leser schildern Rückholflüge



Medizinischer Notfall über den Wolken

Wie professionell die Spezialeinheit agiert, zeigt der Bericht eines weiteren Betroffenen. Leser Rekordmeister schildert eine dramatische Szene während eines 12-Stunden-Konvois von Dubai nach Maskat und dem anschließenden Flug: Die Soldaten koordinierten nicht nur die Route, sondern waren auch menschlich eine Stütze. Noch während des Fluges musste eine kollabierte Person medizinisch stabilisiert werden. Ohne das beherzte Eingreifen der Jagdkommando-Mitglieder hätte die Maschine möglicherweise unplanmäßig zwischenlanden müssen.



