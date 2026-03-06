Vorteilswelt
Danke Jagdkommando: Leser schildern Rückholflüge

06.03.2026 14:00
Dank Jagdkommando waren Österreicher bestens versorgt.
Während Brigadier Arthur Bennett im Interview die strategische Lage analysiert, erreichten die „Krone“-Community zwei persönliche Erfahrungsberichte der Rückholflüge. Wie die „Krone“-Leser die Flüge mit den Elite-Soldaten erlebten und wofür sie ihnen besonders dankbar sind, lesen Sie hier.

Für viele Urlauber verwandelte sich das Paradies in der Golfregion binnen Stunden in eine logistische Sackgasse. Gesperrte Lufträume und unübersichtliche Checkpoints sorgten für Aufregung. Leser Mchirsch, der die beschwerliche Reise durch Abu Dhabi und Saudi-Arabien hinter sich hat, findet klare Worte:

Mchirsch
Vielen Dank an unsere Begleiter vom jagdkommando bei unserer Reise durch Abu Dhabi und SaudiArabia. Unter eurer Obacht haben wir uns gut und sicher gefühlt, VIELEN DANK!!
Medizinischer Notfall über den Wolken
Wie professionell die Spezialeinheit agiert, zeigt der Bericht eines weiteren Betroffenen. Leser Rekordmeister schildert eine dramatische Szene während eines 12-Stunden-Konvois von Dubai nach Maskat und dem anschließenden Flug: Die Soldaten koordinierten nicht nur die Route, sondern waren auch menschlich eine Stütze. Noch während des Fluges musste eine kollabierte Person medizinisch stabilisiert werden. Ohne das beherzte Eingreifen der Jagdkommando-Mitglieder hätte die Maschine möglicherweise unplanmäßig zwischenlanden müssen.

Rekordmeister
Ich war auf einem der Rückholflüge. Was die Mitglieder des Jagdkommandos und der Botschaft vor Ort im 12-Stunden-Konvoi von Dubai nach Muscat sowie im Flieger geleistet haben, war von unschätzbarem Wert. Herzlichen Dank dafür! Diese Leute haben höchst professionell agiert und zB noch im Flieger eine kollabierte Person medizinisch stabilisiert. Sonst wären wir Gott weiß wo gelandet. Nichts als Dank und Wertschätzung dafür! Auch an die AUA-Crews, die in eine Krisenregion gekommen sind, um uns zu holen. DANKE!
„Nichts als Dank und Wertschätzung!“
Rekordmeister vergisst dabei auch die zivilen Helden nicht: „Auch an die AUA-Crews, die in eine Krisenregion gekommen sind, um uns zu holen. Danke!“

Der Bericht aus der Community zeigt: Wenn es hart auf hart kommt, ist auf das Bundesheer Verlass. Das Jagdkommando beweist hier, dass es nicht nur für Kampfeinsätze, sondern vor allem für den Schutz der eigenen Staatsbürger unverzichtbar ist.

Waren Sie selbst vor Ort oder haben Angehörige, die aus der Golfregion zurückgekehrt sind? Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit uns in den Kommentaren!

