Danke Jagdkommando: Leser schildern Rückholflüge

Während Brigadier Arthur Bennett im Interview die strategische Lage analysiert, erreichten die „Krone“-Community zwei persönliche Erfahrungsberichte der Rückholflüge. Wie die „Krone“-Leser die Flüge mit den Elite-Soldaten erlebten und wofür sie ihnen besonders dankbar sind, lesen Sie hier.
Für viele Urlauber verwandelte sich das Paradies in der Golfregion binnen Stunden in eine logistische Sackgasse. Gesperrte Lufträume und unübersichtliche Checkpoints sorgten für Aufregung. Leser Mchirsch, der die beschwerliche Reise durch Abu Dhabi und Saudi-Arabien hinter sich hat, findet klare Worte:
Medizinischer Notfall über den Wolken
Wie professionell die Spezialeinheit agiert, zeigt der Bericht eines weiteren Betroffenen. Leser Rekordmeister schildert eine dramatische Szene während eines 12-Stunden-Konvois von Dubai nach Maskat und dem anschließenden Flug: Die Soldaten koordinierten nicht nur die Route, sondern waren auch menschlich eine Stütze. Noch während des Fluges musste eine kollabierte Person medizinisch stabilisiert werden. Ohne das beherzte Eingreifen der Jagdkommando-Mitglieder hätte die Maschine möglicherweise unplanmäßig zwischenlanden müssen.
„Nichts als Dank und Wertschätzung!“
Rekordmeister vergisst dabei auch die zivilen Helden nicht: „Auch an die AUA-Crews, die in eine Krisenregion gekommen sind, um uns zu holen. Danke!“
Der Bericht aus der Community zeigt: Wenn es hart auf hart kommt, ist auf das Bundesheer Verlass. Das Jagdkommando beweist hier, dass es nicht nur für Kampfeinsätze, sondern vor allem für den Schutz der eigenen Staatsbürger unverzichtbar ist.
