ÖTV-Ass kämpft im Endspiel von Kigali um den Titel

Im zweiten Durchgang ging es enger zu, ohne Breaks ging es in den Tiebreak. Dort ging es Kopf an Kopf weiter, beim Stand von 6:5 hatte Schwärzler seinen ersten Matchball, eine Rückhand ging dann aber minimal zu lange. Mit einem Ass kam er mit dem 8:7 zu seinem zweiten Matchball, den wehrte Cecchinato nach einem starken ersten Service ab. Beim einen Punkt später war es dann aber so weit, mit einem sehenswerten Smash verwertete Schwärzler seinen dritten Matchball und beendete die Partie zum 6:2 und 6:7 (8). Im Finale wartet nun mit Stefano Napolitano (ATP-Nr. 422) ein weiterer Italiener. Napolitano, der im vergangenen Jahr noch die Nummer 121 der Welt war, hatte lange mit einer Verletzung zu kämpfen und setzte sich in Kigali im Halbfinale gegen Arthur Gea (Fra) in zwei Sätzen durch.