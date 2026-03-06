ÖTV-Ass kämpft im Endspiel von Kigali um den Titel

Nachdem Joel Schwärzler zuletzt schon beim ATP-75-Challenger in Lugano (Sz) im Finale stand, spielt der Vorarlberger nach seinem Halbfinalsieg gegen Marco Cecchinato (It) am Samstag bereits das nächste Endspiel beim 75er in Kigali (Rua). Mit Stefano Napolitano wartet ein weiterer Italiener.
ÖTV-Ass Joel Schwärzler (ATP-Nr. 214) startete ganz stark in sein Halbfinale beim mit 107.000 US-Dollar dotierten ATP-75-Challenger in Kigali (Rua). Der Harder nahm dem Italiener Marco Cecchinato (ATP-Nr. 225) – der 33-Jährige stand 2019 als 16. in den Top-20) – den Aufschlag zum 3:2 und 5:2 ab, servierte locker zum 6:2 aus.
Im zweiten Durchgang ging es enger zu, ohne Breaks ging es in den Tiebreak. Dort ging es Kopf an Kopf weiter, beim Stand von 6:5 hatte Schwärzler seinen ersten Matchball, eine Rückhand ging dann aber minimal zu lange. Mit einem Ass kam er mit dem 8:7 zu seinem zweiten Matchball, den wehrte Cecchinato nach einem starken ersten Service ab. Beim einen Punkt später war es dann aber so weit, mit einem sehenswerten Smash verwertete Schwärzler seinen dritten Matchball und beendete die Partie zum 6:2 und 6:7 (8). Im Finale wartet nun mit Stefano Napolitano (ATP-Nr. 422) ein weiterer Italiener. Napolitano, der im vergangenen Jahr noch die Nummer 121 der Welt war, hatte lange mit einer Verletzung zu kämpfen und setzte sich in Kigali im Halbfinale gegen Arthur Gea (Fra) in zwei Sätzen durch.
Erstmals Top-200
Mit dem zweiten Finaleinzug in Folge wird Schwärzler auch in der ATP-Weltrangliste klettern. Und zwar erstmals in seiner Karriere unter die Top-200, im Live Ranking wird er schon auf Platz 189 geführt.
