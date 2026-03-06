Unter Druck! Startet Shiffrin jetzt im Super-G?

Geht Mikaela Shiffrin am Sonntag im Super-G in Val di Fassa an den Start? Der zweite Platz von Emma Aicher in der Abfahrt am Freitag hat jedenfalls den Kampf um den Gesamtweltcup doch noch einmal spannender gemacht. Die US-Amerikanerin könnte tatsächlich zum Handeln gezwungen sein.
Die Deutsche liegt acht Rennen vor Schluss nun nur noch 139 Punkte hinter der Slalom-Queen. Wenngleich Shiffrin noch zwei Slaloms und zwei Riesentorläufe vor der Brust hat, könnte Aicher mit einem erneuten Spitzenplatz in der zweiten Abfahrt am Samstag weiter ordentlich Boden gutmachen. Der zweite Rang bedeutete 80 zusätzliche Punkte.
Aicher in bestechender Form
Zudem geht die Deutsche in allen verbliebenen Rennen an den Start. „Es kann gut sein, dass Mikaela Shiffrin am Sonntag doch am Start steht“, spekuliert auch Ex-Ski-Ass Nicole Schmidhofer im ORF. Schon zuvor hatten sich Gerüchte gehalten, dass Shiffrin angesichts des gestiegenen Drucks mit dem Gedanken spielt, im Super-G an den Start zu gehen.
„Ich glaube, Mikaela gerät etwas ins Schwitzen und spürt Emmas Atem in ihrem Nacken“, betonte zuletzt auch die ehemalige Spitzen-Skiläuferin Viktoria Rebensburg. Aicher ist jedenfalls in einer bestechenden Form, auf die leichte Schulter sollte das selbst eine Mikaela Shiffrin nicht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.