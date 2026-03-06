Unter Druck! Startet Shiffrin jetzt im Super-G?

Aicher in bestechender Form

Zudem geht die Deutsche in allen verbliebenen Rennen an den Start. „Es kann gut sein, dass Mikaela Shiffrin am Sonntag doch am Start steht“, spekuliert auch Ex-Ski-Ass Nicole Schmidhofer im ORF. Schon zuvor hatten sich Gerüchte gehalten, dass Shiffrin angesichts des gestiegenen Drucks mit dem Gedanken spielt, im Super-G an den Start zu gehen.