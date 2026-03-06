Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ried gegen LASK

Neuer Termin für Halbfinale im ÖFB Cup steht fest

Fußball National
06.03.2026 14:18
Das Spiel war wegen Nebels verschoben worden.
Das Spiel war wegen Nebels verschoben worden.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das Halbfinale im österreichischen Fußball-Cup zwischen SV Ried und dem LASK ist für Mittwoch, 18. März (18 Uhr) neu angesetzt worden. Das Oberösterreicher-Duell um den Einzug ins Endspiel war vergangenen Mittwoch wegen zu starken Nebels im Innviertel abgesagt worden. 

0 Kommentare

Der Gegner im Finale am 1. Mai (16 Uhr) in Klagenfurt steht mit dem SCR Altach schon fest. Die Vorarlberger haben überraschend Red Bull Salzburg mit einem 1:0 aus dem Bewerb geworfen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
06.03.2026 14:18
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
366.831 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
284.416 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
281.126 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2425 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2235 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
1278 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Mehr Fußball National
Ried gegen LASK
Neuer Termin für Halbfinale im ÖFB Cup steht fest
3. Liga ab 19.25 Uhr:
LIVE: Verlieren verboten – Horn gegen Oberwart
Krone Plus Logo
Sturms Pechvogel Grgic
„Ich bin dankbar für den Kreuzbandriss“
Fünf Teams im Rennen
Kampf um Meistergruppe: Die Szenarien für Sonntag!
„Krone“-Stopplicht
Altachs Cup-Sensation: Gesund und bodenständig
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf