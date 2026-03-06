Neuer Termin für Halbfinale im ÖFB Cup steht fest

Das Halbfinale im österreichischen Fußball-Cup zwischen SV Ried und dem LASK ist für Mittwoch, 18. März (18 Uhr) neu angesetzt worden. Das Oberösterreicher-Duell um den Einzug ins Endspiel war vergangenen Mittwoch wegen zu starken Nebels im Innviertel abgesagt worden.