Neuer Termin für Halbfinale im ÖFB Cup steht fest

Das Halbfinale im österreichischen Fußball-Cup zwischen SV Ried und dem LASK ist für Mittwoch, 18. März (18 Uhr) neu angesetzt worden. Das Oberösterreicher-Duell um den Einzug ins Endspiel war vergangenen Mittwoch wegen zu starken Nebels im Innviertel abgesagt worden.
Der Gegner im Finale am 1. Mai (16 Uhr) in Klagenfurt steht mit dem SCR Altach schon fest. Die Vorarlberger haben überraschend Red Bull Salzburg mit einem 1:0 aus dem Bewerb geworfen.
