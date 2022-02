Neues Gesetz verbietet Verbauung der Schleppe-Alm

„Wir können Fehler, die in der Vergangenheit passiert sind, nicht wieder gut machen. Aber wir können mit den Mitteln, die uns das neue Raumordnungsgesetz zur Verfügung stellt, Verhüttelungs-Phantasien von Investoren an besonders begehrten und deswegen gewinnbringenden Plätzen einen Riegel vorschieben. Das ist im Sinne der Erhaltung der Schönheit und der Natur unseres Landes sowie der nachkommenden Generationen für mich das Gebot der Stunde“, so Fellner. Eine sanfte Bespielung zum Wohle der Bevölkerung sei demnach laut Stadtrat Franz Petritz durchaus vorstellbar und wünschenswert.