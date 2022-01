Neue Plattform: „Schaffen anstatt zerstören“

„Schaffen anstatt zerstören, Kreativität anstatt Vandalismus“: So der Titel des Over the Limit-Präventionsprojektes, das kurz vor Start steht. 2250 Schüler sind aufgerufen, ihre positiven Ideen einzubringen. Die Plattform wurde von der Mittelschule St. Marein in Kooperation mit der HTL Wolfsberg entwickelt.