Süßes Hundebaby löste Hilfswelle bei Polizei aus

Dem Polizisten Patrick Harb oblag es, das Hundebaby ins Heim zu bringen - und die kurze Fahrt dorthin war alles, was es brauchte: „Der Hund hat mir so leid getan, und ich hatte von Anfang an eine Verbindung zu ihm“, schildert er. Zumindest „vorübergehend“ wollte er, so sein Entschluss nach Rücksprache mit der Gattin, das Hündchen bei sich aufnehmen. Tierfreunde können sich vorstellen, was dann passierte: Aus vorübergehend wurde ein liebevolles Heim für immer. „Baghira" hat ein Traumplatzerl gefunden.