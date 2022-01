Maßgeschneidertes für Österreichs Goldhoffnung

„Dieses Ergebnis war richtig gut für mein Selbstvertrauen“, gesteht Izzi, der sich nur Martin Nörl (D) geschlagen geben musste. „Dafür, dass mir der Kurs nicht so entgegenkam, bin ich aber wirklich happy, wie es am Ende gelaufen ist.“ In der Gesamtwertung liegt der Heeressportler nun zwar 20 Punkte hinter Leader Nörl auf Rang zwei. Vor den letzten drei Entscheidungen bleibt er im Kampf um seine vierte Kristallkugel in Serie aber gelassen. „Der Kurs auf der Reiteralm sowie jener beim Finale in Veysonnaz liegen mir viel besser, als Cortina oder zuletzt die Strecke im russischen Krasnojarsk.“