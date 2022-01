Hämmerle setzt ÖSV-Podestserie mit Rang zwei fort

Alessandro Hämmerle hat seinen dritten Saisonsieg im Snowboard-Cross-Weltcup nur knapp verpasst! Der 28-Jährige musste sich am Samstagabend beim Nachtrennen in Cortina d‘Ampezzo nur dem deutschen Gesamtführenden Martin Nörl geschlagen geben. Mit Rang zwei konnte der Vorarlberger eine starke ÖSV-Serie prolongieren, in den jüngsten elf Rennen landete immer ein Athlet auf dem Podest. Knapp verpasst wurde dieses von Pia Zerkhold, die im Frauen-Bewerb Rang vier belegte.