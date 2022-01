Goldkandidat hatte Olympia-Verzicht im Hinterkopf

Auch die Tatsache, dass am kommenden Samstag noch ein Weltcuprennen in Cortina (It) wartet, sorgt nicht unbedingt für Entspannung. „Das wird noch einmal eine richtig heiße Partie“, weiß „Izzi“, der aktuell in der Gesamtwertung punktgleich mit Leader Martin Nörl (D) auf Rang zwei liegt. Ein Startverzicht, um keine zusätzliche Infektionsgefahr vor den Spielen zu riskieren, war aber kein Thema. „Im Kampf um die große Kristallkugel kannst du kein Rennen auslassen.“