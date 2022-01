Streit um die Stadt-Bibliothek

Die Salzburger Stadtbibliothek in Lehen ist seit dem 10. Jänner gesperrt. Die Einrichtung dient als Standort für die Kontaktnachverfolgung und wird, wie berichtet, nicht am 7., sondern frühestens am 14. Februar wieder geöffnet. Stadtvize Bernhard Auinger kritisiert die Maßnahme und pocht auf eine frühere Öffnung.