Christian Baha: Das verflixte 14. Jahr

Noch hat Fed-Chef Jerome Powell die Details zu Zinserhöhungen ausgespart. De facto reicht derzeit schon die Spekulation über vier oder mehr schrittweise Zinserhöhungen in diesem Jahr, um die Märkte hyperventilieren zu lassen. De facto kann in dieser explosiven Stimmungslage ein kleiner Funkenflug ausreichen - und an der Wall Street ein Börsenbeben auslösen. Es sei denn, die Geldpressen werden wieder angeworfen.