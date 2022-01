Exekutionsschreiben: Jetzt doch Warnung per Post

Schwarz-Grüner Abänderungsantrag

Im zuständigen Wirtschafts- und Tourismusausschuss wurde Donnerstag die Problematik kontrovers diskutiert. ÖVP und Grüne brachten am Ende einen Abänderungsantrag ein: Geprüft werden solle die Möglichkeit zusätzlicher Informationsschritte - zum Beispiel einen Brief vor Einleitung der Exekution an die Unternehmen zu senden. „Die Richtung stimmt, aber eine Lösung darf nicht weiterhin am Unwillen des zuständigen Landesbeamten scheitern“, sagt LA Markus Sint.