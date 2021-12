Flut an Exekutionen sorgt bei Tirolern für Ärger

„Vorgehensweise gesetzlich vorgeschrieben“

Gerhard Föger, Chef der Tourismusabteilung im Land Tirol, sieht das Versäumnis einzig und allein bei den Betroffenen. Der Unternehmer erhalte über die Bundesplattform USP eine Mail-Verständigung, dass ein behördliches Schriftstück für ihn zur Abholung bereit liegt. „Rechtlich gilt das Schriftstück damit als zugestellt. Wenn der Betroffene von dieser Zustellung keinerlei Notiz nimmt, so liegt dieses Versäumnis in seinem Einflussbereich. Es wäre vereinfacht gesagt so, als würde er einen Brief nicht aus seinem Postkasten nehmen oder das Kuvert nicht öffnen“, verdeutlicht Föger, der allen Betroffenen rät, aufmerksam am elektronischen Verkehr teilzunehmen, um eben am Ende Eintreibungsmaßnahmen zu vermeiden.