Tourismusabgabe: „Antwort der Behörde ist falsch“

Es geht munter weiter! Jene Unternehmer in Tirol, die ein Exekutionsschreiben erhalten, da sie - oft unwissentlich - ihre Tourismusabgabe nicht bezahlt haben, werden immer mehr. Zwei weitere Tiroler Betroffene haben sich an die „Krone“ gewandt. Die beiden sind verärgert und lassen kein gutes Haar an der zuständigen Behörde.