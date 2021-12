Sogar Pensionist erhielt ein Exekutionsschreiben

67,50 Euro plus Spesen in Höhe von 46,40 Euro werden von dem Osttiroler nun verlangt. „Ich habe 40 Jahre rund 60 bis 80 Stunden pro Woche gearbeitet und Beiträge an den TVB geleistet, obwohl die wenigen Leistungen in Zusammenhang mit Tourismus faktisch unentgeltlich erbracht wurden, da bei der Versorgung von verunfallten italienischen Radfahrern in 90 Prozent der Fälle keine Honorarstellungen möglich waren“, ärgert sich Steurer.