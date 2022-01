„2G im Handel muss jetzt auch fallen“

Unterdessen steigt die Zahl der Neuinfektionen weiter rasant an: Nachdem bereits am Dienstag mit 1508 neuen Fällen ein Rekord aufgestellt worden war, kamen am Mittwoch bis 16 Uhr noch einmal 1127 Neuinfektionen dazu. Rund 14.000 Personen sind aktuell in Vorarlberg positiv auf das Corona-Virus getestet - auch das ein neuer Spitzenwert. Die 7-Tage-Inzidenz hat mittlerweile die 2300er-Marke überschritten - ebenfalls ein Höchststand.