Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 2. Oktober

Der Termin für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen steht fest: Am 2. Oktober werden die Bürger in 171 Städten und Ortschaften zur Urne schreiten. Für die Wahlen gelten zum Teil neue Bestimmungen: „Die Vorzugsstimmen werden aufgewertet“, so Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).