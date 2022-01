Die Langfinger in Tirol werden immer seltener

Denn Verkehrsbeschränkungen, Lockdowns und Grenzkontrollen haben den Personenverkehr in Tirol in den vergangenen zwei Jahren stark eingeschränkt. Wenn weniger Menschen unterwegs sind, gehen damit auch die wichtigsten Angriffspunkte für Kleinkriminelle verloren. Wer in der Straßenbahn Handys aus Handtaschen zupft, ist darauf angewiesen, dass die Menschen nicht im Homeoffice arbeiten, wer aus Garderoben in Bars stiehlt, braucht dazu erst einmal geöffnete Lokale. Auch Körperverletzungen passieren seltener, wenn der Alkoholpegel nicht beim Clubbesuch angereichert werden kann.