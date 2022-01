Dschungelcamp: Kudu-Penisse für Tara und Glööckler

Nach dem Flug mussten die fünf Stars nacheinander eine Reihe von Bällen in 40 Metern Höhe überqueren. Am Ende gab es einen Stern für jeden. Dieser Stern musste mit einem Sprung ins Nichts abgerissen und bis zum Boden festgehalten werden. „Ich habe mit Höhe gar nichts am Hut. Ich habe schon seit meiner Kindheit große Probleme damit. Ich kann auch nicht schaukeln - das konnte ich als Kind schon nicht. Mir wird dann immer gleich schlecht“, so Harald Glööckler. Auch Tara Tabitha hatte Sorge: „Ich habe so große Höhenangst, dass ich sogar auf der Rolltreppe im vierten Stock anfange zu heulen, wenn ich runtersehe. Dann spüre ich meine Beine nicht mehr!“ Am Ende ist es jedoch die Österreicherin, die als einziger Star ihren Stern schnappte und damit sicher auf dem Boden ankam.