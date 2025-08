„The Walking Dead“-Star stirbt mit nur 33 Jahren

Kelley Mack, mit bürgerlichem Namen Kelley Lynne Klebenow, wurde durch ihre Rolle als Addy in der neunten Staffel von „The Walking Dead“ international bekannt. In fünf Episoden verkörperte sie eine junge Überlebende in einer postapokalyptischen Welt – eine Figur, die für Mut, Zusammenhalt und Hoffnung stand.