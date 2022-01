Tara Tabitha: Dann könnte das Dschungelcamp beben!

Unsere Dschungelqueen Tara Tabitha ist eine jener Frauen, die nicht sie selbst sind, wenn sie hungrig sind. Das hat das Instagram-Nackedei, das auch im Dschungelcamp ihre Vorzüge nicht verstecken will, im Interview verraten. Sollten in IBES („Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“) also zu wenige Sterne und damit zu wenig Essen erspielt werden, könnte der Dschungel ganz schön beben und ihre Mitstreiter müssten in Deckung gehen. Na, Mahlzeit!