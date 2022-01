„Hat Tara was im Kopf oder nur in den Brüsten?“

Das RTL-Dschungelcamp steht in den Startlöchern und die Spannung steigt, wer das Rennen um die Krone macht. Die Zuseher freuen sich schon auf intime Geständnisse und mächtig Zickenkrieg. Ex-Dschungelcamp-Nixe Micaela Schäfer weiß, wie man von der Show profitiert und verrät Sasa Schwarzjirg, was sie von Glööckler, Tara und Co. hält.