Prinz Andrew verlor Jungfräulichkeit mit 11 Jahren

Doch die sexuelle Aktivität in sehr jungen Jahren soll keine Ausnahme gewesen sein: In dem Buch steht, dass Andrew seine zweite sexuelle Erfahrung ebenfalls noch vor seinem zwölften Geburtstag gemacht haben soll. Mit 13 sei er bereits mit mehr als sechs Mädchen intim gewesen, behauptet der Insider. „Ich glaube, dass dies die Wurzel von Andrews Problemen sein könnte“, wird er im Buch zitiert, wie die Zeitung „The Telegraph“ berichtet.