Tara Tabitha in Panik: Eine Schlange im Zimmer!

Nach bangen Minuten schickte das Hotel dann endlich eine Dame, die die Schlange, die vor Tara und ihrem Mitbewohner in den Papierkorb geflüchtet war, im Korb aus dem Zimmer schob und auf dem Steinweg vor dem Zimmer gleich wieder in Freiheit entließ. „Dangerous“, also „gefährlich“, sei die nicht gewesen.