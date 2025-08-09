„Grey‘s Anatomy“-Star ist chronisch krank

Erleichterung nach der Diagnose

Als sie die ersten Symptome bemerkte, vermutete Luddington noch eine ganz andere Ursache dafür: „Ich dachte, vielleicht sind es einfach die Vierziger. Ich habe zwei Kinder, viel zu tun, vielleicht ist es Perimenopause“, erzählt die Schauspielerin. Als die 41-Jährige endlich die Diagnose erhielt, war sie erleichtert: „Ich hatte das Gefühl, endlich eine Antwort zu bekommen auf das, was ich schon länger gespürt habe.“ Davor habe sie immer wieder überlegt, ob sie sich ihre Beschwerden nur einbildete.