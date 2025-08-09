„Grey‘s Anatomy“-Star ist chronisch krank

„Grey‘s Anatomy“-Star Camilla Luddington ist chronisch krank. Die Schauspielerin hat ihre Diagnose jetzt öffentlich gemacht. Die Autoimmunerkrankung wurde schon vor etwa zweieinhalb Monaten entdeckt, inzwischen nimmt Luddington Medikamente.
In ihrem Podcast „Call It What It Is“ erzählt Luddington erstmals öffentlich von ihrer Diagnose: Hashimoto-Thyreoditis – eine chronische Entzündung der Schilddrüse. Als die 41-Jährige gehört hat, dass sie eine Autoimmunerkrankung hat, war sie schockiert. „Ich dachte nur: What the fuck?“, erzählt sie im Podcast. Luddington ist in der Serie „Grey‘s Anatomy“ als Dr. Jo Wilson zu sehen.
Erleichterung nach der Diagnose
Als sie die ersten Symptome bemerkte, vermutete Luddington noch eine ganz andere Ursache dafür: „Ich dachte, vielleicht sind es einfach die Vierziger. Ich habe zwei Kinder, viel zu tun, vielleicht ist es Perimenopause“, erzählt die Schauspielerin. Als die 41-Jährige endlich die Diagnose erhielt, war sie erleichtert: „Ich hatte das Gefühl, endlich eine Antwort zu bekommen auf das, was ich schon länger gespürt habe.“ Davor habe sie immer wieder überlegt, ob sie sich ihre Beschwerden nur einbildete.
„Bis auf eine Kleinigkeit“
Sie war müde, fror viel, hatte Konzentrationsprobleme, depressive Verstimmungen, trockene Haut und Haarausfall, wie Luddington erzählt. „Mein Ehemann Matt hat sich über mich lustig gemacht, weil ich nachts mit 40 Decken geschlafen habe“, sagt sie. Sie habe dann eine Blutunteruntersuchung gemacht, bei der die Ergebnisse unauffällig waren – „bis auf eine Kleinigkeit.“
Hashimoto-Thyreoditis ist nicht heilbar, kann aber oft gut behandelt werden. Inzwischen nimmt Luddington Medikamente und lässt sich regelmäßig von Ärztinnen und Ärzten durchchecken.
