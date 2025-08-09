Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Schon länger gespürt“

„Grey‘s Anatomy“-Star ist chronisch krank

Society International
09.08.2025 17:00
Camilla Luddington verkörpert Dr. Jo Wilson in der Serie „Grey‘s Anatomy“.
Camilla Luddington verkörpert Dr. Jo Wilson in der Serie „Grey‘s Anatomy“.(Bild: Viennareport)

„Grey‘s Anatomy“-Star Camilla Luddington ist chronisch krank. Die Schauspielerin hat ihre Diagnose jetzt öffentlich gemacht. Die Autoimmunerkrankung wurde schon vor etwa zweieinhalb Monaten entdeckt, inzwischen nimmt Luddington Medikamente.

0 Kommentare

In ihrem Podcast „Call It What It Is“ erzählt Luddington erstmals öffentlich von ihrer Diagnose: Hashimoto-Thyreoditis – eine chronische Entzündung der Schilddrüse. Als die 41-Jährige gehört hat, dass sie eine Autoimmunerkrankung hat, war sie schockiert. „Ich dachte nur: What the fuck?“, erzählt sie im Podcast. Luddington ist in der Serie „Grey‘s Anatomy“ als Dr. Jo Wilson zu sehen.

Erleichterung nach der Diagnose
Als sie die ersten Symptome bemerkte, vermutete Luddington noch eine ganz andere Ursache dafür: „Ich dachte, vielleicht sind es einfach die Vierziger. Ich habe zwei Kinder, viel zu tun, vielleicht ist es Perimenopause“, erzählt die Schauspielerin. Als die 41-Jährige endlich die Diagnose erhielt, war sie erleichtert: „Ich hatte das Gefühl, endlich eine Antwort zu bekommen auf das, was ich schon länger gespürt habe.“ Davor habe sie immer wieder überlegt, ob sie sich ihre Beschwerden nur einbildete.

Lesen Sie auch:
Eric Dane machte jetzt öffentlich, dass bei ihm ALS diagnostiziert wurde.
Schock-Diagnose!
„Grey‘s Anatomy“-Star Eric Dane an ALS erkrankt
11.04.2025
Selten privat gesehen
Ellen Pompeo strahlt mit Familie am „Walk of Fame“
30.04.2025
Absolut berührend!
„Grey‘s Anatomy“-Kollegen stehen Kevin McKidd bei!
25.10.2024

„Bis auf eine Kleinigkeit“
Sie war müde, fror viel, hatte Konzentrationsprobleme, depressive Verstimmungen, trockene Haut und Haarausfall, wie Luddington erzählt. „Mein Ehemann Matt hat sich über mich lustig gemacht, weil ich nachts mit 40 Decken geschlafen habe“, sagt sie. Sie habe dann eine Blutunteruntersuchung gemacht, bei der die Ergebnisse unauffällig waren – „bis auf eine Kleinigkeit.“

Hashimoto-Thyreoditis ist nicht heilbar, kann aber oft gut behandelt werden. Inzwischen nimmt Luddington Medikamente und lässt sich regelmäßig von Ärztinnen und Ärzten durchchecken.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Prinzessin Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung.
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
218.068 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
202.512 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Wirtschaft
Österreich-Karte: So pleite ist Ihre Gemeinde
146.602 mal gelesen
Krone Plus Logo
In vielen Gemeindeämtern ragen die Schulden bis zur Decke.
Außenpolitik
Trump-Putin-Treffen könnte Kiew gefährlich werden
1532 mal kommentiert
Archivbild
Außenpolitik
„Die Ukrainer werden Besatzer kein Land schenken“
1526 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1225 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Mehr Society International
„Schon länger gespürt“
„Grey‘s Anatomy“-Star ist chronisch krank
Was das wohl ist?
Heidi Klum plant extra hässliches Halloween-Kostüm
Sterbeurkunde mit Herz
Epische Berufsbezeichnung von Osbourne berührt
Weltall am Handgelenk
Bezos schenkt Lauren 250.000-Euro-Uhr zur Hochzeit
Eintritt ab 160.000 $!
Clooney lädt 16 Reiche zu sich am Comer See ein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf