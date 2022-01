Schwelbrand in Wiener Wohnung fordert Todesopfer

Ein Feuer in einer Wohnung im Wiener Bezirk Meidling hat in der Nacht auf Donnerstag ein Todesopfer gefordert. Nachbarn hatten Rauch bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Bei deren Ankunft war der Brand nahezu von alleine erloschen - den Bewohner fanden die Helfer tot in der Wohnung vor.