Alkolenker: Pkw stürzte von Brücke in die Tiefe

Verkehrsunfall in Bleiburg

Kurze Zeit später um 20.40 Uhr wollte ein 31-jähriger slowenischer Staatsbürger auf der B81 Bleiburger Straße rechts abbiegen, als ihm ein 43-jähriger Völkermarkter gegen das Heck fuhr. „Das Fahrzeug des 31-jährigen wurde von der Straße geschleudert und gegen eine Straßenlaterne und einen Wasserhydranten prallte!“, berichtet ein Polizist. Das Auto des Slowenen kam ungefähr 30 Meter nach der Kollision in der Mitte der Fahrbahn stehen. Der Rettungsdienst musste den 31-Jährigen ins LKH Wolfsberg bringen. Auch am Wasserhydranten und den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden! Die Freiwillige Feuerwehr Bleiburg säuberte noch die Fahrbahn.