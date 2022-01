Lautsprecher für jeden Geschmack und Geldbeutel

Dank tiefer Siri-Integration lässt sich der Multiroom-fähige und mit einem zweiten Exemplar auch als Stereo-Lautsprecher einsetzbare Mini nebst Touch bequem per Sprache steuern und in Kombination mit Apples HomeKit auch als Kommandozentrale für das Smart-Home nutzen. Die Intercom genannte Funktion erlaubt es iOS-Nutzern zudem, Sprachnachrichten an den Lautsprecher zu verschicken, um so etwa den Kindern im oberen Stockwerk mitzuteilen, dass das Essen fertig ist. Und sollte man einmal nicht mehr wissen, wo man sein iPhone liegen gelassen hat, „pingt“ der Lautsprecher dieses an.