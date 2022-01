Xbox kauft Activision: PlayStation-Fans entsetzt

Es ist die gewaltigste Übernahme der Gaming-Geschichte und der größte Zukauf des Softwareriesen: Microsoft übernimmt den Gaming-Konzern Activision-Blizzard mit so berühmten Aushängeschildern wie „Call of Duty“ oder „World of Warcraft“ und gliedert ihn in seine Xbox-Spielesparte ein. 69 Milliarden US-Dollar lässt der Windows-Konzern sich die Übernahme kosten - und bringt damit Erzrivale Sony in arge Bedrängnis. Gibt es bald kein „Call of Duty“ mehr für dessen PlayStation-Konsolen?