Schrie vor Schmerzen! NBA-Star schwer verletzt

Der 25-Jährige ist der wichtigste Spieler der Pacers und hatte in den Play-offs überragende Leistungen gezeigt. Seit dem fünften Spiel der Serie war seine rechte Wade allerdings angeschlagen. Wie lange Haliburton ausfallen wird und ob er in der kommenden Saison überhaupt auflaufen kann, war zunächst unklar. In den vergangenen Monaten hatten schon Jayson Tatum von den Boston Celtics und Damien Lillard von den Milwaukee Bucks einen Riss der Achillessehne erlitten.