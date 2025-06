Salzburg reist wie der Präsident durch das Land

Abfahrt bzw. Treffpunkt war um 15 Uhr Ortszeit beim Bullen-Quartier in New Jersey. Ein Bus und mehrere schwarze Autos standen für die rund 60-köpfige Delegation des heimischen Vizemeisters bereit. Während die Spieler in den Bus einstiegen, fuhr die „Krone“ in einem der kleineren Fahrzeuge, in einem davon saßen auch die Bosse Stephan Reiter und Rouven Schröder, zum Flughafen Newark mit. Das Spektakel begann. Sechs Polizeiwagen sperrten mit Blaulicht jede Ampel und jede Autobahnabfahrt für eine kurze Zeit, damit die Salzburger keine Verzögerungen am Weg zum Flieger haben. Nachdem das Polizeiauto die Straße wieder freigegeben hatte, fuhr es in großer Geschwindigkeit zurück zum Salzburg-Tross und reihte sich vor oder hinter dem Bus wieder in den Konvoi ein.