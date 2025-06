So schützen Sie sich vor dem „endlosen Arbeitstag“

Wohin greifen Herr und Frau Durchschnittsösterreicher meist gleich nach dem Aufwachen? Richtig, zum Smartphone. 30 Prozent gaben laut Statista in einer Umfrage von 2022 an, vom Handy geweckt zu werden. Bei weiteren 23 Prozent dauert es in der Regel keine fünf Minuten, ehe sie zum Telefon langen. Innerhalb einer Viertelstunde blicken bereits 80 Prozent aller Befragten erstmals am Tag auf ihren handlichen Alleskönner.