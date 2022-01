Microsoft kauft Gaming-Gigant Activision-Blizzard

Activision-Blizzard ist ein Schwergewicht in der Gaming-Branche und steht unter anderem hinter so beliebten Spielereihen wie - siehe Video - „World of Warcraft“, „Overwatch“, der „Diablo“-Reihe, „Starcraft“ oder „Call of Duty“. Das Unternehmen ist aber auch bei Smartphone-Games ein Gigant, ist am Handy unter anderem mit „Candy Crush“ vertreten. Activision-Blizzard-Games werden von rund 400 Millionen Menschen im Monat gespielt.